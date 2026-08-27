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Advocaat Mladić: verzoek om vrijlating kort voor dood afgewezen

Samenleving
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 17:07
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DEN HAAG (ANP) - Advocaten van de Bosnisch-Servische voormalig legerleider Ratko Mladić dienden in de dagen voor zijn dood een dringend verzoek in bij een VN-oorlogstribunaal voor humanitaire vrijlating, zodat hij in Servië palliatieve zorg kon ontvangen. Dat zegt zijn advocaat Dragan Ivetić. Het tribunaal wees het verzoek af.
Volgens Ivetić was het plan dat Mladić in Servië naar een medische instelling zou gaan die passende zorg kon bieden in zijn moedertaal en waar zijn familie aanwezig kon zijn. Medische deskundigen waren het er volgens de advocaat over eens dat dit, "volgens de geldende humanitaire principes, passender en beter zou zijn dan sterven in de gevangenis".
Ivetić zegt te betreuren dat niet aan het verzoek is voldaan. "Dit was geen verzoek om het vonnis of de straf te herzien, maar een humanitair verzoek om een ​​bejaarde, ernstig zieke man toe te staan ​​zijn laatste dagen onder medisch toezicht door te brengen, omringd door zijn naaste familie", aldus de advocaat.
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