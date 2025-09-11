ECONOMIE
Twee moties van wantrouwen ingediend tegen Von der Leyen

Samenleving
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 13:20
anp110925120 1
STRAATSBURG (ANP) - Er zijn twee moties van wantrouwen ingediend tegen voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. De ene is ingediend door de Partij voor de Dieren, samen met andere leden van de Linkse fractie, en de tweede door de radicaal-rechtse fractie Patriotten voor Europa. In beide moties wordt het leiderschap en het gevoerde beleid van Von der Leyen sterk bekritiseerd.
De Nederlandse Europarlementariër Anja Hazekamp (PvdD) is mede-indiener van de motie. De partij heeft grote moeite met Von der Leyens beleid op onder meer milieu, handelsverdragen en Israël. De indieners nemen Von der Leyen kwalijk dat ze het Europees Parlement en nationale parlementen regelmatig buitenspel zet.
De Patriotten vinden dat Von der Leyen moet opstappen, omdat ze de meest urgente problemen van Europa niet aanpakt.
Het Europees Parlement stemt volgende maand in zijn plenaire vergadering over de moties. De kans is klein dat de moties het zullen halen.
