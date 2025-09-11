Is pas ontdekte komeet mogelijk echt een ufo afkomstig van aliens? NASA geeft uitsluitsel

Een nieuw ontdekte komeet met de naam 3I/Atlas schiet met enorme snelheid door ons zonnestelsel en passeert volgende maand de planeet Mars. Harvard-hoogleraar Avi Loeb schreef in een wetenschappelijk artikel dat het misschien geen gewone komeet is, maar een technologisch artefact met zelfs actieve intelligentie. NASA haalt de angel uit deze boude uitspraken

Loeb, ook hoofd van het zogeheten Galileo Project, dat zoekt naar tekenen van buitenaards leven, wees er in het artikel op dat de komeet zich anders gedraagt dan de meeste kometen uit ons eigen zonnestelsel. Zo is er tot nu toe geen duidelijke staart van gas en stof waargenomen en volgt het object een opvallend ongewone baan. In zijn blog schreef Loeb: “Als toekomstige data het ontbreken van een komeetstaart laten zien, worden we geconfronteerd met de mogelijkheid dat dit object niet toevallig in ons zonnestelsel terechtkwam, maar hierheen gestuurd is.”

Loeb ging zelfs een stap verder en opperde dat de komeet tijdens haar passage achter de zon in oktober een geheime koerswijziging kan maken, met “kwaadaardige bedoelingen” richting de aarde. “De gevolgen, mocht deze hypothese juist blijken, zouden potentieel rampzalig voor de mensheid zijn”, schreef hij.

NASA blijft nuchter

Bij de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA klinkt er echter weinig paniek. Wetenschappers van de organisatie volgen 3I/Atlas sinds de ontdekking op 1 juli en zien vooral veel kenmerken die juist heel normaal zijn.

“Het ziet eruit als een komeet. Het doet wat kometen doen. Het lijkt in vrijwel alle opzichten op de kometen die we kennen”, zegt Tom Statler, NASA’s hoofdwetenschapper voor kleine hemellichamen. “Het bewijs wijst overweldigend op een natuurlijk object. Het is een komeet.”

Volgens metingen van de Hubble-telescoop is 3I/Atlas tot wel 5,6 kilometer breed en reist het met een snelheid van ruim 209.000 kilometer per uur, sneller dan ooit is waargenomen.

Statler benadrukt dat kometen sowieso grillig zijn: ze bestaan uit mengsels van ijs en stof die op onvoorspelbare manieren reageren op zonnewarmte. Soms lichten ze plotseling op doordat een 'ijszak' smelt en veel stof loslaat. Zulke verrassingen horen erbij, zegt hij, en zijn juist een kans om meer te leren.

Geen gevaar voor de aarde

Belangrijk voor wie zich zorgen maakt: 3I/Atlas komt de komende maanden niet dichterbij dan 270 miljoen kilometer van de aarde. Het object maakt wel nauwere passages langs Mars, Jupiter en Venus, maar vormt geen enkel risico voor ons.

Voor wetenschappers is de komeet vooral interessant omdat het pas de derde bekende interstellaire bezoeker is die ons zonnestelsel aandoet. Statler: “Dit geeft ons een unieke blik op de samenstelling van andere zonnestelsels.”

En Loeb? Die erkent inmiddels dat de eenvoudigste verklaring waarschijnlijk de juiste is: “De simpelste hypothese is dat 3I/Atlas een komeet is.” Toch houdt hij vast aan zijn motto dat we nieuwsgierig moeten blijven en alternatieve ideeën moeten onderzoeken, al is het maar “voor de lol”.