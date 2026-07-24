Twee natuurbranden ten westen van Madrid komen samen

ALMOROX (ANP/AFP) - Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich volgens de autoriteiten samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder meer door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Talrijke dorpen zijn in de regio ontruimd uit voorzorg. Ook zijn in plaatsen de bewoners opgedragen thuis te blijven met de ramen dicht.

In de getroffen streken zijn al bijna 20.000 mensen geëvacueerd of verplicht thuis te blijven. Er woeden in totaal drie natuurbranden in het grensgebied van het westen van de regio Madrid met de regio's Castilië-La Mancha en Castilië en León.

De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft de branden dramatisch genoemd. Hij heeft de EU om vier extra blusvliegtuigen gevraagd. Er woeden in Spanje in meerdere regio's bosbranden, onder meer in bergen 30 kilometer ten zuiden van Toledo.