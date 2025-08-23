ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Twee Nederlandse jongens overleden op hotelkamer in Istanbul

Samenleving
door anp
zaterdag, 23 augustus 2025 om 9:22
bijgewerkt om zaterdag, 23 augustus 2025 om 9:27
anp230825062 1
In de Turkse stad Istanbul zijn twee Nederlandse broers van 15 en 17 jaar overleden in hun hotel. Dat bevestigt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken na berichtgeving in het AD en Turkse media. De vader van de jongens ligt in het ziekenhuis.
Wat er precies is voorgevallen is nog onduidelijk.
Volgens Turkse media werden de jongens onwel nadat ze hadden gegeten op het Taksimplein. Hotelpersoneel zou de twee vrijdagochtend dood op hun kamer hebben gevonden.
Buitenlandse Zaken verleent consulaire bijstand aan de familie, aldus de woordvoerder.
Vorig artikel

Hoe reizigers off- en online ontspanning combineren

Volgend artikel

Avontuur en comfort: de populairste campers van dit moment

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2025-08-05 144831

Hilarische AI-video's van B&B Vol liefde gaan viraal: Renske blaast hotel op en JP zuipt zich te pletter

ANP-530625805

Deze vijf Europese bestemmingen zijn perfect voor een lastminutetripje

ANP-533762316

Antarctische ijskap op rand van 'catastrofale' instorting, onomkeerbare schade dreigt

ANP-347929177

CT-scans veroorzaken mogelijk kanker, vergelijkbaar met risico van alcohol

Bordesfoto-Kabinet-Schoof-1200x711

Het kabinet nog een keer gevallen: alleen VVD en BBB (en Schoof) nog over

ANP-525137814

Wil je liever betekenisvol werk of een hoog salaris? De wetenschap geeft het antwoord