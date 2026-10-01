Twee nieuwe verdachten Overasselt langer vast

OVERASSELT (ANP) - De twee mannen die maandag zijn aangehouden in verband met het schietincident in Overasselt op 1 september blijven veertien dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank donderdag bepaald. De mannen van 24 en 25 jaar uit Amsterdam worden verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in de Gelderse plaats.

Beide verdachten zijn "terug te herleiden naar een plaats delict in Overasselt", zei een woordvoerder van het Openbaar Ministerie daar eerder over. Waarom zij bijna een maand na het incident zijn aangehouden, wilde hij "in dit stadium van het onderzoek" niet zeggen.

De politie doorzocht maandag ook locaties in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. In een woning werden onder meer vuurwapens gevonden. Daarbij werd een 19-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Ook hij blijft veertien dagen langer vastzitten, bepaalde de rechtbank donderdag. Hij wordt verdacht van het bezit van een pistool, een automatisch vuurwapen en een aantal cobra's, meldt een woordvoerder van het Landelijk Parket van het OM.