Sleijpen: economische impact klimaatverandering niet te ontkennen

FRANKFURT (ANP) - Het is niet langer mogelijk om de economische impact van klimaatverandering te ontkennen, zei president Olaf Sleijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) tijdens een toespraak in Frankfurt. "We zien het, we voelen het, we kunnen het meten. Dat heeft niets met ideologie te maken, dat is de realiteit."

Sleijpen verwees naar de miljoenen tonnen graan die deze zomer verloren gingen door de hitte. Hierdoor stijgen de voedselprijzen mogelijk harder. Ook heeft de hitte invloed op de productiviteit, stelde de DNB-president op basis van schattingen die kredietverzekeraar Allianz Trade deze week deed.

"Op Europees niveau wijst een eerste schatting erop dat de gecombineerde effecten het bbp van de Europese Unie dit jaar met ongeveer 1 procent kunnen verlagen. Dat is ongeveer 180 miljard euro." Het gaat nog niet om officiële schattingen, benadrukte de DNB-president, maar het geeft volgens hem wel een indruk van de impact van klimaatverandering op de economie en de financiële wereld.