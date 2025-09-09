Twee op de drie Nederlanders steunen Gazabeleid VVD en BBB niet

Twee op de drie Nederlanders staan 'helemaal niet' of 'in beperkte mate' achter het kabinetsbeleid over de oorlog in Gaza , meldt peilingbureau Ipsos I&O. Deze kritische groep was niet eerder zo groot. Tegelijk is ook het percentage dat wel achter het regeringsbeleid staat sinds april toegenomen van 15 naar 18 procent.

Het aantal voor- en tegenstanders is gegroeid doordat steeds minder mensen geen mening hebben over het conflict.

De onderzoekers peilden tussen 29 augustus en 1 september voor de vijfde keer hoe mensen tegen de oorlog in Gaza aankijken. Dat was een week nadat NSC uit de coalitie was gestapt, na het opstappen van Caspar Veldkamp, de minister van Buitenlandse Zaken van die partij. Hij vond dat hij te weinig ruimte kreeg van coalitiepartners VVD en BBB om maatregelen te nemen tegen Israël.

Ipsos I&O ondervroeg een representatieve groep van 1155 Nederlanders van 18 jaar en ouder.