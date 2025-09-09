De afgelopen week legt Don Lemon in The Daily Beast uit waarom hij denkt dat het Witte Huis de waarheid over de gezondheid van Donald Trump verborgen houdt. Lemon is niet de eerste de beste. Hij werd vooral bekend als presentator van het nieuwsprogramma CNN Tonight

In het interview met The Beast klinkt zijn scepsis duidelijk door: “I think that he is sicker than the administration is letting on... and by evidence only: history is the evidence,” zegt Lemon tegen podcast-host Joanna Coles.

Lemon baseert zich vooral op de gebeurtenissen rond Trumps coronabesmetting in 2020: “Because I remember being on the air and being the first to report that Donald Trump and Melania Trump had COVID. And when Donald Trump walked out of the White House to walk to Marine One and then go on to the hospital, he looked terrible, but he was sicker than we knew, and no one told us about it.”

(“Omdat ik me herinner dat ik in de uitzending was en als eerste meldde dat Donald Trump en Melania Trump COVID hadden. En toen Donald Trump het Witte Huis uitliep om naar Marine One te lopen en vervolgens naar het ziekenhuis te gaan, zag hij er vreselijk uit, maar hij was zieker dan we wisten, en niemand vertelde ons daar iets over.)

Er ontstond destijds verwarring door het zwijgen en de tegenstrijdige verklaringen van Trumps arts, dr. Sean Conley, en stafchef Mark Meadows: “Around that time, Conley and then-White House Chief of Staff Mark Meadows also gave conflicting public statements about Trump’s health, with Meadows’ being more concerning.”

Ook de actuele gezondheid van de voormalig president is onderwerp van speculatie. De afgelopen maanden werd bekend dat Trump lijdt aan chronische veneuze insufficiëntie (CVI), wat zichtbaar is door gezwollen enkels en blauwe plekken, onder andere op zijn rechterhand. Het Witte Huis schrijft die klachten toe aan ouderdom, frequent handenschudden en aspirin gebruik.

Toch blijft Don Lemon bij zijn punt: “So, I think he’s probably sicker than they’re letting on. And I wish there was more transparency because this administration seems to be more concerned about Joe Biden’s alleged cognitive issues, and he’s not even in office anymore. And I think they should be more transparent about Donald Trump’s issues.” (“Dus ik denk dat hij waarschijnlijk zieker is dan men doet voorkomen. En ik zou willen dat er meer openheid was, want deze regering lijkt zich meer zorgen te maken over de vermeende cognitieve problemen van Joe Biden, terwijl hij niet eens meer in functie is. Ik vind dat ze transparanter zouden moeten zijn over de problemen van Donald Trump.”)

Lemon ergert zich aan de manier waarop persvragen worden afgehandeld tijdens de White House briefings:

Hij roept de pers op om kritischer en vasthoudender te zijn: “Als je, Joanna, niet mag doorvragen over iets dat heel belangrijk is, dan zou de volgende journalist moeten zeggen: ‘Waarom beantwoord je de vraag van mijn collega niet?’ Maar dat doen ze niet. Dus ik vind dat ze haar moeten ondervragen over allerlei zaken met betrekking tot de gezondheid van Donald Trump.”

Tot slot reageert het Witte Huis via een verklaring van voormalig arts Ronny Jackson: “He is mentally and physically sharper than ever before.” Maar ondertussen blijft de roep om openheid over de ware gezondheidstoestand van Trump groeien.