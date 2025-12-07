ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Twee oud-ministers CDA en D66: ga voor minderheidskabinet met VVD

Samenleving
door anp
zondag, 07 december 2025 om 13:30
anp071225064 1
DEN HAAG (ANP) - Voormalig minister Roger van Boxtel (Grote Stedenbeleid, D66) en Cees Veerman (Landbouw, CDA) vinden dat de VVD moet aanschuiven bij D66 en CDA om te praten over een minderheidskabinet. Een meerderheidskabinet met deze drie partijen en GroenLinks-PvdA erbij zien de partijprominenten niet gebeuren, zeiden ze zondagmiddag bij Buitenhof.
Het was Van Boxtel "een lief ding waard" geweest om een "brede coalitie" te vormen met GroenLinks-PvdA. "Maar de werkelijkheid is: dat lijkt niet voorhanden te liggen." De D66'er vindt een minderheidskabinet, in tegenstelling tot Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA, een goede optie. "Dat is juist tegenwoordig misschien wel een hele goede formule."
Veerman heeft verschillende bedenkingen bij een samenwerking met GroenLinks-PvdA. "GroenLinks staat verder af van het CDA dan de oude sociaaldemocratie", aldus de CDA'er. Ook benoemt hij dat de fusie tussen de linkse partijen nog niet is afgerond en partijleider Frans Timmermans recentelijk is opgestapt.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2589668173

De taaltruc die je in één klap gezaghebbender maakt

anp061225087 1

Musk pleit voor afschaffing van EU na hoge boete voor X

rtr3g890-1_3595195

Poetin denkt dat hij wint - en misschien heeft hij gelijk

schermafbeelding 2017 04 27 om 163443

Bang dat je stinkt? Zo kom je erachter (en wat je kunt doen)

960x0

Waarom was de hand van Trump blauw en zit die nu in verband?

Fm6C1EPXwAAPb1r

Gisèle Pelicot﻿ 2: hoge ambtenaar drogeerde en folterde honderden vrouwen (en werkt nog steeds)

Loading