Twee oud-ministers CDA en D66: ga voor minderheidskabinet met VVD

DEN HAAG (ANP) - Voormalig minister Roger van Boxtel (Grote Stedenbeleid, D66) en Cees Veerman (Landbouw, CDA) vinden dat de VVD moet aanschuiven bij D66 en CDA om te praten over een minderheidskabinet. Een meerderheidskabinet met deze drie partijen en GroenLinks-PvdA erbij zien de partijprominenten niet gebeuren, zeiden ze zondagmiddag bij Buitenhof.

Het was Van Boxtel "een lief ding waard" geweest om een "brede coalitie" te vormen met GroenLinks-PvdA. "Maar de werkelijkheid is: dat lijkt niet voorhanden te liggen." De D66'er vindt een minderheidskabinet, in tegenstelling tot Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA, een goede optie. "Dat is juist tegenwoordig misschien wel een hele goede formule."

Veerman heeft verschillende bedenkingen bij een samenwerking met GroenLinks-PvdA. "GroenLinks staat verder af van het CDA dan de oude sociaaldemocratie", aldus de CDA'er. Ook benoemt hij dat de fusie tussen de linkse partijen nog niet is afgerond en partijleider Frans Timmermans recentelijk is opgestapt.