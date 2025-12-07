ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Magnum-topman vindt dat oprichter Ben & Jerry's moet loslaten

Economie
door anp
zondag, 07 december 2025 om 13:28
anp071225063 1
LONDEN (ANP) - De topman van The Magnum Ice Cream Company (TMICC) haalt vlak voor de beursgang van het ijsbedrijf uit naar Ben Cohen, een van de oprichters van dochteronderneming Ben & Jerry's. Cohen moet dat merk loslaten en "overdragen aan een nieuwe generatie", zei TMICC-topman Peter ter Kulve tegen de krant Financial Times (FT).
Cohen, formeel nog in dienst van Ben & Jerry's, wil dat het merk wordt "verlost" van TMICC en stuurt aan op een verkoop. Het activistische Ben & Jerry's wordt volgens Cohen beknot in de mogelijkheden om zich uit te spreken over maatschappelijke kwesties.
De "toewijding aan het merk en hun idealen is gigantisch geweest, maar op een gegeven moment moet je het overdragen", zei Ter Kulve over Cohen en Jerry Greenfield, die het merk in de jaren zeventig samen opzetten. "We moeten verder", zei hij tegen FT.
Ben & Jerry's kwam in 2000 in handen van Unilever, dat zijn ijstak afsplitst en als TMICC naar de beurs brengt. De beursgang is maandag in Amsterdam.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2589668173

De taaltruc die je in één klap gezaghebbender maakt

anp061225087 1

Musk pleit voor afschaffing van EU na hoge boete voor X

rtr3g890-1_3595195

Poetin denkt dat hij wint - en misschien heeft hij gelijk

schermafbeelding 2017 04 27 om 163443

Bang dat je stinkt? Zo kom je erachter (en wat je kunt doen)

960x0

Waarom was de hand van Trump blauw en zit die nu in verband?

Fm6C1EPXwAAPb1r

Gisèle Pelicot﻿ 2: hoge ambtenaar drogeerde en folterde honderden vrouwen (en werkt nog steeds)

Loading