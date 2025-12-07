Magnum-topman vindt dat oprichter Ben & Jerry's moet loslaten

LONDEN (ANP) - De topman van The Magnum Ice Cream Company (TMICC) haalt vlak voor de beursgang van het ijsbedrijf uit naar Ben Cohen, een van de oprichters van dochteronderneming Ben & Jerry's. Cohen moet dat merk loslaten en "overdragen aan een nieuwe generatie", zei TMICC-topman Peter ter Kulve tegen de krant Financial Times (FT).

Cohen, formeel nog in dienst van Ben & Jerry's, wil dat het merk wordt "verlost" van TMICC en stuurt aan op een verkoop. Het activistische Ben & Jerry's wordt volgens Cohen beknot in de mogelijkheden om zich uit te spreken over maatschappelijke kwesties.

De "toewijding aan het merk en hun idealen is gigantisch geweest, maar op een gegeven moment moet je het overdragen", zei Ter Kulve over Cohen en Jerry Greenfield, die het merk in de jaren zeventig samen opzetten. "We moeten verder", zei hij tegen FT.

Ben & Jerry's kwam in 2000 in handen van Unilever, dat zijn ijstak afsplitst en als TMICC naar de beurs brengt. De beursgang is maandag in Amsterdam.