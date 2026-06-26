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"Ik woon en werk in een land waar temperaturen van 40°C normaal zijn – dit is mijn advies over hoe je daarmee om kunt gaan."

tips
door Ans Vink
vrijdag, 26 juni 2026 om 9:02
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In de Sinaï-plaats Dahab, waar de temperatuur “vaak rond de 40 graden Celsius ligt”, woont de Engelse journaliste Tamara Davison. Ze beschrijft voor de Engelse lezers van The Independent (daar is het ook heet...) hoe het dagelijkse ritme noodgedwongen kantelt. De dag begint bij zonsopgang: sporten, boodschappen en verplaatsingen vóór negen uur, daarna valt het leven rond de middag in een soort collectieve siësta. Pas na zonsondergang komt de sociale dynamiek op gang, met late etentjes en ontmoetingen die zich aanpassen aan de meedogenloze zon.
Haar belangrijkste les: extreme hitte vraagt geen extreme kou, maar consequente hydratatie en kleine, doordachte ingrepen. IJswater en ijskoude douches lijken verleidelijk, maar volgens een veelgeciteerde medische vuistregel kost het het lichaam extra energie om zulke temperatuurschokken te verwerken. Davison zweert bij rehydratiezakjes – eenvoudig te krijgen bij de apotheek – die ze standaard in haar waterfles mengt, en zelfs elektrolytdrank tot ijsblokjes invriest voor de heetste dagen. Daarnaast helpen simpele snacks als bevroren druiven en bessen om ongemerkt vocht en suikers aan te vullen.
Ook kleding wordt een vorm van overlevingsstrategie: lichtgekleurde linnen stoffen, losse pasvormen en een sjaal of sarong die tegelijk zonnescherm en stoffilter is. Airco blijft een noodzakelijk kwaad; handig, maar volgens artsen berucht om droge lucht en geïrriteerde slijmvliezen, waardoor Davison bewust doseert en met een olie-diffuser wat vocht en geur terugbrengt in de kamer
De rode draad in het leven bij 40 graden is dus geen heroïsche hittebestendigheid, maar het besef dat je je lichaam serieus moet nemen: langzaam bewegen, vroeg beginnen, vaak pauzeren, genoeg drinken – en accepteren dat zelfs de eenvoudigste taak ineens een logistiek project kan worden.

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