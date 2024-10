Motorcoureur Veijer derde in Moto3-race in Thailand

BURIRAM (ANP) - Motorcoureur Collin Veijer is bij de Grote Prijs van Thailand als derde geëindigd in de Moto3-klasse. De 19-jarige Staphorster, die vanaf de tweede plek was gestart, zag de zege naar David Alonso gaan. De Colombiaan verzekerde zich eerder deze maand al van de wereldtitel. De Italiaan Luca Lunetta werd tweede.

De Spanjaard Daniel Holgado kwam niet verder dan de twaalfde plaats. Veijer verkleinde daarmee een groot deel van zijn achterstand op hem in het klassement. Met nog twee races te gaan staat de Nederlander met 225 punten op de derde plaats. Holgado is tweede met 236 punten.

De volgende manche, de voorlaatste van het kampioenschap, is op 3 november in Maleisië op het circuit van Sepang.