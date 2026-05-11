Twee vliegtuigen met opvarenden Hondius geland op vliegveld Eindhoven

EINDHOVEN (ANP) - Twee vliegtuigen met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn rond 00.30 uur in de nacht van maandag op dinsdag geland op het vliegveld van Eindhoven. Dat ziet een ANP-verslaggever. De vliegtuigen waren rond 20.45 uur Nederlandse tijd vertrokken vanaf Tenerife.

Aan boord van het ene vliegtuig zijn 22 personen, onder wie een Nederlander, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat met name om bemanningsleden van Hondius.

Het andere vliegtuig is een door Australië georganiseerde vlucht met zes mensen aan boord. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen.