Twee vrouwen aangehouden om kindermishandeling Stadskanaal

STADSKANAAL (ANP) - Twee vrouwen van 31 en 33 jaar uit de gemeente Stadskanaal zijn donderdagavond door de politie aangehouden. Ze worden verdacht van kindermishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving, meldt het Openbaar Ministerie.

Tegen de vrouwen liep al een strafrechtelijk onderzoek, maar ze waren nog niet aangehouden. De aanhoudingen waren wel gepland. Politie en OM hebben besloten die te vervroegen, vanwege de "ontstane maatschappelijke onrust en de daarbij behorende veiligheidsaspecten".

Dagblad van het Noorden meldde donderdag dat de twee vrouwen hun kinderen, een meisje van 6 en een jongen van 7, stelselmatig en ernstig zouden hebben mishandeld. Het meisje ligt in coma in het ziekenhuis in Groningen. De zaak kwam aan het rollen nadat de school van het meisje alarm had geslagen.