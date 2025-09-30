Knettergek: aanstaande ouders huren 'babynaam-consultant' in voor 30.000 dollar

Het is moeilijk te geloven, maar in San Francisco is er een markt voor peperdure 'babynaam-consultants' zoals Taylor Humphrey. Je kunt je afvragen wat een naam waard is. The San Francisco Chronicle schrijft dat radeloze stellen bereid zijn tot 30.000 dollar te betalen om hun baby een perfect gekozen naam te geven.

Taylor A. Humphrey begon zo’n tien jaar geleden online te posten over haar fascinatie voor babynamen. Inmiddels is haar hobby uitgegroeid tot een lucratieve onderneming. “Er komt veel meer bij dit werk kijken dan mensen denken”, zegt Humphrey tegen de Californische krant. “Soms krijg ik telefoontjes van cliënten die zo dringend zijn dat ik alles moet laten vallen om ze direct te helpen.”

Lekker cashen

In 2020 hielp ze al meer dan honderd baby’s aan een naam, goed voor ruim 150.000 dollar omzet. Indertijd rekende ze nog ‘slechts’ 1.500 dollar per traject. Inmiddels lopen de tarieven op tot 30.000 dollar voor haar meest exclusieve pakketten.

Humphrey (37) heeft een achtergrond in marketing en is opgeleid als doula – een niet-medische professional die ondersteuning biedt tijdens de zwangerschap, de bevalling en de periode erna. Ze noemt zichzelf een “name nerd” en beschikt over duizenden spreadsheets vol namen . Voor nieuwe klanten gebruikt ze vragenlijsten om persoonlijkheden en voorkeuren in kaart te brengen.

Baby name-branding

Een simpele e-mail met suggesties kost minimaal 200 dollar. Wie kiest voor het VIP-traject vanaf 10.000 dollar krijgt uitgebreide diensten, zoals “baby name-branding”, stambomen door een genealogist of zelfs een speciaal team dat hard aan het brainstormen slaat en zich over alle namen buigt.

De verzoeken van ouders worden steeds verfijnder. Ze willen namen die “ongewoon maar niet vreemd” zijn, “simpel maar niet saai” en “modieus maar niet té trendy”.

Met inmiddels meer dan 500 gekozen namen op haar portfolio en honderdduizenden volgers op TikTok en Instagram, legt Humphrey’s bijzondere beroep haar geen windeieren.