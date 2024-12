Tweede Kamer akkoord over afbouwen steun aan UNRWA

DEN HAAG (ANP) - De steun aan de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA wordt de komende jaren afgebouwd. De coalitiepartijen zijn dat overeengekomen met de SGP en JA21.

Minister Reinette Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) is van plan om in januari 19 miljoen euro aan UNRWA over te maken, omdat dat al juridisch was vastgelegd. Maar ze schreef ook aan de Tweede Kamer dat daarop een uitzondering kan worden gemaakt als de Kamer daarom vraagt.

In het voorstel van SGP en JA21 krijgt UNRWA volgend jaar nog 15 miljoen euro. In een eerdere versie was die bijdrage bijna gehalveerd naar 9 miljoen euro, maar dat ging onder meer coalitiepartij NSC te ver. UNRWA is voorlopig onmisbaar in Gaza, dat erkent ook het kabinet.

Eén organisatie

In de jaren daarna wordt de donatie volgens het amendement van SGP en JA21 verder afgebouwd totdat het in 2029 nog om 1 miljoen euro gaat. Het geld dat wordt bespaard moet volgens de indieners worden gebruikt voor noodhulpprogramma's.

Vooral rechtse partijen willen af van UNRWA. Klevers eigen PVV roept al langer dat de steun helemaal moet worden gestopt. Ook de VVD wil minder geven, maar wijst er vooral op dat het ongezond is als de hulpverlening in een gebied zo afhankelijk is van één organisatie.

Twaalf medewerkers

De steun van beide oppositiepartijen is belangrijk voor het kabinet om de begroting van Klever door de Eerste Kamer te krijgen.

UNRWA kwam in opspraak nadat Israël twaalf medewerkers van de organisatie had beschuldigd mee te hebben gedaan aan de aanval van 7 oktober waarbij 1200 Israëliërs werden gedood. UNRWA heeft medewerkers ontslagen en inmiddels andere hervormingen doorgevoerd.