Oxfam: neem oordeel Amnesty over genocide Gaza zeer serieus

DEN HAAG (ANP) - Hulporganisatie Oxfam Novib vindt dat het rapport waarin Amnesty International schrijft dat Israël genocide pleegt in de Gazastrook, zeer serieus moet worden genomen. "Wij staan volledig achter Amnesty", zei Michiel Servaes, directeur van Oxfam Novib, donderdag. "Amnesty is een gerenommeerde mensenrechtenorganisatie, heeft grondig onderzoek gedaan en gaat niet over één nacht ijs om tot een dergelijke conclusie te komen."

Servaes vindt dat de analyse vooral serieus moet worden genomen door "regeringen die nog altijd onvoorwaardelijke steun geven aan Israël en nog geen enkele consequentie hebben verbonden aan eerdere (VN-)rapporten met vergelijkbare conclusies, de voorlopige maatregelen van het Internationaal Gerechtshof en de arrestatiebevelen van het Strafhof". Oxfam Novib waarschuwt volgens hem al langer voor "de Nederlandse medeplichtigheid bij mensenrechtenschendingen, oorlogsmisdaden en genocide".

De directeur wijst verder op een uitspraak van het Haagse gerechtshof, over het verbod op de levering van F-35-onderdelen aan Israël. Het hof oordeelde dat "bevindingen van ngo's als Amnesty International uiterst serieus moeten worden genomen, met name waar het gaat om de vraag of het internationaal humanitair recht is geschonden", aldus Oxfam.