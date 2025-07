DEN HAAG (ANP) - Twee voorstellen die de PVV wil doorvoeren om een nieuwe asielwet verder aan te scherpen zijn verworpen door de Tweede Kamer. Het gaat om plannen om asielzoekers bij binnenkomst een verklaring te laten tekenen tegen de sharia, islamitisch gewoonterecht, en om de spreidingswet sneller in te trekken. Voor het wijzigingsvoorstel van de PVV om illegaal verblijf in Nederland strafbaar te stellen, was wel voldoende steun.