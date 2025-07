Tweede Kamer stemt in met langer begeleiden oud-leerlingen mbo

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer heeft ingestemd met het langer begeleiden van oud-leerlingen nadat ze het mbo hebben verlaten. De scholen kunnen tot een jaar na het vertrek van school, met of zonder diploma, leerlingen begeleiden op weg naar een baan of een andere opleiding.

Demissionair minister Eppo Bruins (Onderwijs) wil onder meer dat de werkloosheid onder jongeren zo wordt aangepakt. "Met deze wet helpen we jongeren niet alleen aan een baan, maar aan een toekomst. We investeren in begeleiding, zekerheid en ontwikkeling - zodat de stap van school naar werk niet een sprong in het diepe is, maar een stevig fundament biedt naar duurzaam werk", aldus de NSC-minister.

Scholen kunnen met gemeenten overleggen over onder meer jongeren die geen onderwijs volgen. Zo moet de informatie voldoende worden uitgewisseld en op de juiste plekken terechtkomen. Verder kunnen gemeenten jongeren ook helpen op weg naar een baan.