Italiaanse skiër Franzoni de beste in Hahnenkammrennen

Sport
door anp
zaterdag, 24 januari 2026 om 14:45
KITZBÜHEL (ANP/BELGA) - Skiër Giovanni Franzoni heeft de beroemde Hahnenkammrennen in het Oostenrijkse Kitzbühel gewonnen. De 24-jarige Italiaan was in de afdaling voor de wereldbeker op de beruchte Streif een fractie sneller dan de Zwitser Marco Odermatt en Maxence Muzaton uit Frankrijk.
Franzoni klokte een tijd van 1.52,31. Odermatt was 0,07 seconde langzamer, Muzaton strandde op 0,39 seconde. Odermatt, de leider in het klassement, stond voor de honderdste keer op een podium in de wereldbeker.
Voor Franzoni was het de tweede wereldbekerzege uit zijn carrière, na zijn winst van vorige week op de super-G in het Zwitserse Wengen. Hij is de eerste Italiaan die de Hahnenkammrennen wint sinds Dominik Paris in 2019.
