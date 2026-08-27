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Tweede rechtbank gaat door met dwangsommen in toeslagenzaken

Samenleving
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 19:29
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ARNHEM (ANP) - Na de rechtbank Midden-Nederland gaat ook de rechtbank Gelderland door met dwangsommen opleggen aan de Dienst Toeslagen. De Raad van State had in juni bepaald dat de dienst is vastgelopen, en dat dwangsommen opleggen niet effectief was. De rechtbanken zijn echter van mening dat zonder dwangsom gedupeerde ouders die al langer dan de vastgestelde termijn op een besluit wachten, geen mogelijkheid hebben om te zorgen dat de dienst toch tot een besluit komt.
Gedupeerden van de toeslagenaffaire hebben recht op een algemene vergoeding van 30.000 euro, en mogelijk op aanvullende compensatie. Daarvoor moet de Dienst Toeslagen de 'werkelijke schade' bepalen. Maar daar doet de dienst vaak te lang over.
Tegen de eerdere uitspraken van de rechtbank Midden-Nederland is inmiddels hoger beroep ingesteld. Daarbij zal de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State - hetzelfde rechtsorgaan dat in juni besloot dat de Dienst Toeslagen geen dwangsommen meer opgelegd zou moeten krijgen - zich buigen over de kwestie.
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