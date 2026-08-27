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Axios: VS willen deels eigenaar worden van oliereserves Venezuela

Economie
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 19:36
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WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - ​De Verenigde Staten willen deels eigenaar worden van de oliereserves van Venezuela, meldt nieuwssite Axios op basis van ingewijden. De regering van president Donald Trump zou in onderhandeling zijn met de interimregering in Caracas over het nemen van een belang.
De deal heeft volgens Axios betrekking op meer dan een dozijn olievelden, waardoor de Amerikaanse reserves zouden verdubbelen. Een van de bronnen noemde de mogelijke deal "kolossaal". "President Trump staat op het punt de Amerikaanse energietoekomst voor generaties veilig te stellen, niet alleen in de VS, maar in het hele halfrond", hoorde Axios ook.
De Amerikanen voerden begin dit jaar een aanval uit op Venezuela, waarbij de Venezolaanse president Nicolás Maduro gevangen werd genomen. Trump maakte er al geen geheim van kansen te zien in de olie-industrie van het Zuid-Amerikaanse land. De Venezolaanse oliesector is lang verwaarloosd door wanbeleid door Maduro en zijn voorganger Hugo Chávez, die in 1999 aan de macht kwam.
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