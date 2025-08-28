ECONOMIE
Tweede vrouw beschuldigt topaanklager ICC van wangedrag

Samenleving
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 13:35
bijgewerkt om donderdag, 28 augustus 2025 om 13:57
anp280825116 1
Hoofdaanklager Karim Khan van het Internationaal Strafhof (ICC) wordt door een tweede vrouw beschuldigd van seksueel wangedrag, schrijft The Guardian. De vrouw heeft volgens de krant een verklaring afgelegd bij het VN-kantoor dat beschuldigingen tegen de prominente jurist onderzoekt.
Het wangedrag zou in 2009 hebben plaatsgevonden, toen de vrouw als stagiaire werkte voor Khan. Hij trad destijds op als advocaat. De vrouw, die anoniem wilde blijven, beschuldigt hem van constante ongewenste seksuele avances. Die zouden hebben plaatsgevonden in zijn woning in Den Haag, waar het ICC en andere internationale instellingen zijn gevestigd.
Khans advocaten noemen het volgens de krant "volledig onwaar dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan enige vorm van seksueel wangedrag". Khan zou bewijs aan de onderzoekers hebben overhandigd om de beschuldigingen te ontkrachten. Hij heeft eerder dit jaar al een tijdelijke stap terug gedaan omdat er een onderzoek loopt naar beschuldigingen van een andere medewerkster.
