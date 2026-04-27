Steun voor monarchie en rapportcijfers koningspaar blijven gelijk

HILVERSUM (ANP) - Zowel de steun voor de monarchie als de rapportcijfers voor koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia blijven dit jaar gelijk ten opzichte van vorig jaar. Dat staat in de jaarlijkse NOS Koningsdagenquête 2026, uitgevoerd door Ipsos I&O. In de afgelopen jaren namen de steun voor de monarchie en de rapportcijfers nog licht toe.

Net als vorig jaar wil zes op de tien Nederlanders (62 procent) vasthouden aan de monarchie. Het aandeel Nederlanders dat een republiek verkiest boven een monarchie nam van 22 procent vorig jaar licht af naar 20 procent dit jaar. Ouderen blijven vaker voorstander van een monarchie (69 procent) dan jongeren (52 procent).

De waardering voor koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia is stabiel. Máxima krijgt met een 7,5 opnieuw het hoogste cijfer van de drie, gevolgd door Amalia met een 7,3 en Willem-Alexander met een 6,9. De tevredenheid over Willem-Alexander is toegenomen tot 53 procent, waar dat vorig jaar nog 47 procent was.

Belangstelling

Uit de enquête, uitgevoerd onder duizend Nederlanders van 18 jaar en ouder, blijkt verder dat de belangstelling voor het Koninklijk Huis wat afneemt. 21 procent geeft aan interesse te hebben in het koninklijk huis, waar dat in 2025 nog 27 procent was. Bezwaren over de kosten van het Koninklijk Huis zijn ook toegenomen: de helft vindt het Koninklijk Huis te duur (49 procent), een stijging ten opzichte van vorig jaar (34 procent).

Dat koningin Máxima en prinses Amalia afgelopen jaar actief werden bij Defensie wordt gewaardeerd. Bijna zes op de tien Nederlanders (58 procent) vindt het goed dat leden van de koninklijke familie zich hiervoor inzetten. Wat koningin Máxima naast haar rol als koningin bij onder meer de VN doet, is voor minder mensen duidelijk. 10 procent weet wat ze doet, ten opzichte van 14 procent in 2025.

De enquête werd uitgevoerd ten tijde van de recente werkreis van het koningspaar naar de Verenigde Staten en het bezoek aan president Donald Trump. Ruim een kwart (27 procent) vindt het goed dat het koningspaar dineerde en overnachtte in het Witte Huis. 33 procent noemt het een slecht besluit.