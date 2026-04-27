VS vallen opnieuw vermeende drugsboot aan, drie doden

WASHINGTON (ANP/AFP) - Drie mensen zijn omgekomen bij een aanval van het Amerikaanse leger op een vermeende drugsboot in het oostelijke deel van de Stille Oceaan. Dat maakte het Amerikaanse Southern Command (SOUTHCOM) in de nacht van zondag op maandag bekend op X.

Volgens een telling van het persbureau AFP komt daarmee het dodental van dergelijke aanvallen van de VS op 185.

Net als bij eerdere aanvallen geeft SOUTHCOM als argument dat de boot werd bestuurd door een terroristische organisatie en dat hij langs een bekende route voor drugshandel voer.

Volgens juristen en mensenrechtenorganisaties kunnen de VS niet bewijzen dat de boten die ze aanvallen drugs vervoeren. De dodelijke aanvallen kunnen worden beschouwd als buitengerechtelijke executies, omdat ze zijn gericht tegen burgers die geen directe bedreiging vormen voor de Verenigde Staten.