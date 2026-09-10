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Twijfels in Kamer bij nieuw onderzoek Financiën naar datakluis

Samenleving
door anp
donderdag, 10 september 2026 om 13:07
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DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer is nog niet tevreden met het aangekondigde onderzoek naar een datakluis met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, die dit voorjaar werd herontdekt op het ministerie van Financiën. Oppositiepartijen deden in een Kamerdebat de oproep daar ook strafrechtelijk onderzoek naar te laten doen.
Het kabinet heeft al erkend dat in de datakluis mogelijk stukken zitten die verstrekt hadden moeten worden aan de parlementaire commissies die onderzoek hebben gedaan naar het schandaal rond de kinderopvangtoeslag en het fraudebeleid van de overheid in het algemeen. Als dat met opzet is nagelaten, zou dat een ambtsmisdrijf zijn.
Een groep gedupeerden deed deze week al aangifte, maar sommige partijen vinden dat het ministerie van Financiën dat initiatief zelf had moeten nemen. SP-leider Jimmy Dijk riep de verantwoordelijke staatssecretarissen op dat alsnog te doen. "Doe strafrechtelijk onderzoek naar het frustreren van de parlementaire enquête."
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