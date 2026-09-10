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RIVM: neergedaald stof rond Tata Steel iets minder vervuild

Samenleving
door anp
donderdag, 10 september 2026 om 13:09
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BILTHOVEN (ANP) - De hoeveelheid schadelijke stoffen die in de omgeving van Tata Steel neerdalen, is volgens de laatste metingen iets afgenomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dat in vergelijking met eerdere meetronden lagere hoeveelheden PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en diverse metalen in stof op de grond zijn gemeten. "Er kan nog niet worden vastgesteld of de dalingen structureel zijn", zegt het instituut erbij.
PAK's zijn kankerverwekkend. In combinatie met zware metalen dwarrelen ze nog altijd in grotere hoeveelheden neer op de grond rondom het staalbedrijf, dan in gebieden zonder zware industrie. Vooral in Wijk aan Zee is dat het geval. Wel ziet het RIVM aanwijzingen voor verbeteringen, al houden de onderzoekers een slag om de arm: "Verschillende factoren hebben invloed op de hoeveelheid stof die in de omgeving neerdaalt."
Naast de uitstoot van Tata kan het weer de uitslagen beïnvloeden. Met nader onderzoek hoopt het RIVM dit najaar beter in kaart te kunnen brengen hoe groot die invloed is.
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