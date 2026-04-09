Twijfels in Zuid-Holland over halen van doelen landelijk gebied

DEN HAAG (ANP) - De meeste partijen in de Zuid-Hollandse politiek hebben twijfels over de plannen die in zestien deelgebieden zijn gemaakt voor de aanpak van het landelijk gebied. Ze vragen zich af of de (Europese) doelen voor natuur, water, landbouw, stikstof en het klimaat zo wel gehaald kunnen worden. Ook is nog onduidelijk hoeveel geld het Rijk hiervoor wil uittrekken.

De provinciale coalitiepartijen GroenLinks-PvdA, VVD, BBB en CDA spreken allemaal hun zorgen uit. "Leveren de plannen voldoende op? Daar gaat het uiteindelijk over", aldus Adem Negash (GL-PvdA). "Ons beeld is dat dit nog onvoldoende het geval is. De basis ligt er. Maar de volgende fase moet scherper, minder vrijblijvend en meer gericht op verandering. Alleen dan kunnen we de stap zetten naar een vitaal landelijk gebied." Ook de rest van de coalitie wil duidelijker krijgen hoe de plannen bijdragen aan het halen van de doelen. "We zijn er nog lang niet", aldus Tea Both-Verhoeven (CDA).

Eind vorig jaar ontving de provincie van zestien gebieden in Zuid-Holland een eigen plan van aanpak. Voor de uitvoering daarvan zijn honderden miljoenen euro's nodig. De (voorlopige) plannen verschillen nogal qua inhoud en uitwerking, bleek uit een beoordeling die de provincie maakte met onder meer wetenschappers en de Wageningse universiteit (WUR).

Streefwaarden

De doelen staan vast, maar hoe die gehaald worden, laat Zuid-Holland voorlopig aan de gebieden zelf over. Zo hanteert de provincie nu nog streefwaarden en geen harde normen, bijvoorbeeld voor ammoniakuitstoot. "De provincie moet meer regie pakken in plaats van een faciliterende rol innemen", zegt Carla van Viegen (Partij voor de Dieren). "Verplichting geeft richting. Met de huidige inzet worden de doelen niet bereikt."

De plannen zijn gemaakt in "een onzekere context", benadrukt gedeputeerde Mariëtte van Leeuwen. Zo schrapte het vorige kabinet de 24 miljard euro die was gereserveerd voor het landelijk gebied. "Maar de doelen bleven overeind staan." Het huidige kabinet wil wel weer miljarden vrijmaken voor onder meer de transitie van de landbouw, maar hoe is nog onduidelijk. Zuid-Holland is van plan de komende maanden al bepaalde projecten ('low regret'-maatregelen) te financieren. De gebiedsplannen worden verder uitgewerkt en aangescherpt.