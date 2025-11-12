Twintig doden door crash Turks militair vliegtuig in Georgië

ANKARA (ANP/RTR/AFP) - Bij de crash van een Turks militair vrachtvliegtuig in Georgië zijn alle twintig inzittenden omgekomen. Dat meldt het Turkse ministerie van Defensie op X.

Het toestel, een vrachtvliegtuig van het type C-130 Hercules, was dinsdagmiddag opgestegen vanaf de luchthaven Ganja in Azerbeidzjan. Volgens de Georgische luchtverkeersleiding verdween het Turkse vliegtuig van de radar zonder noodsignalen af ​​te geven. Het stortte om nog onbekende redenen neer kort nadat het de grens met Oost-Georgië was overgevlogen.

Op dramatische beelden, gemaakt door ooggetuigen en gepubliceerd door Azerbeidzjaanse media, is te zien hoe het vliegtuig horizontaal rondtolde toen het neerstortte. Georgische hulpdiensten voerden een zoek- en reddingsoperatie uit maar vonden geen overlevenden, aldus het ministerie.