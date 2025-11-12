De Gaza-deal van Trump wankelt

Trump werd geprezen en prees vooral zichzelf door de Gaza -eal,.maar deze staat nu op losse schroeven. Interne Amerikaanse regeringsdocumenten, ingezien door Politico, wijzen op flinke twijfels over de uitvoerbaarheid van het akkoord. Vooral voor de overgangsfase – het opbouwen van een stabiel Gaza na een wapenstilstand – ontbreekt een duidelijke routekaart.

Een belangrijk struikelblok vormt de geplande internationale stabilisatiemacht (ISF): die bestaat tot nu toe alleen op papier. Veel landen willen wel geld leveren, maar geen troepen. Israël weigert bovendien om Turkse deelname. Amerikaanse en internationale experts vrezen daarnaast een veiligheidsvacuüm, tekorten bij noodhulp en een versterking van de positie van Hamas

Israël beheerst momenteel ongeveer 53% van het grondgebied, maar ruim 95% van de bevolking woont op plekken onder Hamas-controle. Hamas heeft daar al circa 7000 nieuwe strijders gerekruteerd.

De Palestijnse Autoriteit (PA) wil graag terug naar Gaza, maar Israël wil dit enkel na hervormingen toestaan. De kansen daarop lijken volgens de Amerikaanse rapporten klein. Ondanks alle problemen blijft de Amerikaanse regering publiekelijk achter Trumps initiatief staan, terwijl diplomaten het proces als “riskant” omschrijven.

De documenten waarschuwen voor het debacle na een wapenstilstand: “De echte zware klus moet dan pas beginnen,” zegt een anonieme Amerikaanse ambtenaar tegen Politico.