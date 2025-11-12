ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

De Gaza-deal van Trump wankelt

Politiek
door Gerard Driehuis
woensdag, 12 november 2025 om 6:54
ANP-541872107
Trump werd geprezen en prees vooral zichzelf door de Gaza-eal,.maar deze staat nu op losse schroeven. Interne Amerikaanse regeringsdocumenten, ingezien door Politico, wijzen op flinke twijfels over de uitvoerbaarheid van het akkoord. Vooral voor de overgangsfase – het opbouwen van een stabiel Gaza na een wapenstilstand – ontbreekt een duidelijke routekaart.
Een belangrijk struikelblok vormt de geplande internationale stabilisatiemacht (ISF): die bestaat tot nu toe alleen op papier. Veel landen willen wel geld leveren, maar geen troepen. Israël weigert bovendien om Turkse deelname. Amerikaanse en internationale experts vrezen daarnaast een veiligheidsvacuüm, tekorten bij noodhulp en een versterking van de positie van Hamas.
Israël beheerst momenteel ongeveer 53% van het grondgebied, maar ruim 95% van de bevolking woont op plekken onder Hamas-controle. Hamas heeft daar al circa 7000 nieuwe strijders gerekruteerd.
De Palestijnse Autoriteit (PA) wil graag terug naar Gaza, maar Israël wil dit enkel na hervormingen toestaan. De kansen daarop lijken volgens de Amerikaanse rapporten klein. Ondanks alle problemen blijft de Amerikaanse regering publiekelijk achter Trumps initiatief staan, terwijl diplomaten het proces als “riskant” omschrijven.
De documenten waarschuwen voor het debacle na een wapenstilstand: “De echte zware klus moet dan pas beginnen,” zegt een anonieme Amerikaanse ambtenaar tegen Politico.

Lees ook

Duits-Israelische gijzelaar: 'ik ben door Hamas seksueel misbruikt'Duits-Israelische gijzelaar: 'ik ben door Hamas seksueel misbruikt'
Dit is een passende dag voor lof voor NOS-correspondent Nasrah Habiballah uit ZierikzeeDit is een passende dag voor lof voor NOS-correspondent Nasrah Habiballah uit Zierikzee
Duitse winkel: 'Verboden voor Joden'Duitse winkel: 'Verboden voor Joden'
Video: Hamas laat uitgemergelde gijzelaar zijn eigen graf gravenVideo: Hamas laat uitgemergelde gijzelaar zijn eigen graf graven
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 474018284

Koop je veel producten met korting? Dan ben je vaker te dik

de-handen-van-de-russische-president-vladimir-poetin-lijken-verschrompeld-in-een-onlangs-gepubliceerde-video

Hoe ziek is Poetin?

shutterstock_2310832313

De Franse baguette is in gevaar

91dd2994-f773-49bc-a569-fa8f150c66a5

Trump verbiedt visa voor dikke mensen (behalve als ze zowel dik als rijk zijn)

ANP-523496891

Dit zijn de populairste reisbestemmingen van 2026 volgens Booking.com

1024px-ancient_roman_road_of_tall_aqibrin

Deze digitale kaart laat je dwalen over 300.000 kilometer aan Romeinse wegen: 'Alle wegen leiden naar Rome'

Loading