Tyfoon eist tientallen levens op de Filipijnen

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 november 2025 om 15:03
MANILLA (ANP/RTR/DPA) - Op de Filipijnen zijn zeker veertig doden gevallen door tyfoon Kalmaegi. De krachtige storm zorgt voor hevige regenval en overstromingen, waardoor ongeveer 400.000 mensen ontheemd zijn geraakt.
Een overheidsfunctionaris op het eiland Cebu meldt 39 doden. Een deel is overleden door verdrinking, anderen door rondvliegend puin. Meerdere dorpen op het eiland staan onder water. Er zijn ook doden gevallen op de eilanden Leyte en Bohol.
De tyfoon is meermaals op de Filipijnen aan land gekomen en verlaat het Zuidoost-Aziatische land tegen woensdag of donderdag, aldus het Filipijnse weerbureau. Kalmaegi treft Vietnam naar verwachting tegen het einde van de week. Zware regenval in de afgelopen dagen heeft in dat land al geleid tot overstromingen met tientallen doden.
De Filipijnen worden jaarlijks gemiddeld door ongeveer twintig tyfoons getroffen.
