Duitsland werkt aan 3 miljard meer hulp voor Oekraïne

BERLIJN (ANP) - Duitsland wil de financiële hulp voor Oekraïne volgend jaar met 3 miljard euro verhogen, zeggen bronnen rond de regering. Tot dusver is voor 2026 8,5 miljard euro uitgetrokken, maar Oekraïne zit in grote geldnood.

Over de precieze extra financiële steun wordt nog overlegd, zeggen ingewijden tegen de zakenkrant Handelsblatt en andere media. Maar er zou overeenstemming zijn dat het deze orde van grootte moet worden.

Oekraïne komt nog omgerekend ruim 52 miljard euro tekort op de begroting voor volgend jaar, zegt de regering in Kyiv. Duitsland springt van alle bondgenoten van Oekraïne het meest bij.

Met volgens Kyiv mogelijk de moeilijkste winter tot nu toe op komst, valt het Oekraïnes medestanders moeilijk de steun aan het land op peil te houden. De Verenigde Staten passen er sinds het aantreden van president Donald Trump voor nog nieuwe hulp te verstrekken.