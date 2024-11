6 dingen die je absoluut niet door de gootsteen moet spoelen

De gootsteen wordt maar al te vaak gebruikt als gemakkelijke afvoer voor van alles en nog wat. Een restje soep, wat olie uit de pan, of koffiedik verdwijnt er zonder pardon doorheen. Maar deze kleine afvalresten kunnen juist grote schade aanrichten aan je leidingen. Hier zijn zes dingen die je beter nooit door je afvoer moet spoelen.

Koffiedik

Koffiedik – het restproduct van je gemalen koffie uit een koffiefilter of espressoapparaat – lijkt onschuldig, maar kan in combinatie met water flink gaan klonteren in je leidingen. Gooi koffiedik dus altijd in de afvalbak. Verwijder eventuele koffieresten met keukenpapier voordat je het filter of de uitklopbak afspoelt.

Je hoort weleens dat koffiedik juist helpt om vetresten in de afvoer te verwijderen, maar dat is helaas een fabeltje. Milieu Centraal is er duidelijk over: “Koffiedik zorgt voor extra slib en vergroot juist de kans op verstoppingen.”

Tip: gebruik koffiedik als bemesting in de tuin, zo doe je er toch nog iets nuttigs mee.

Olie en vet

Heb je na het koken nog olie of vet in de pan? Spoel dit dan zeker niet door de gootsteen! Vloeibare olie lijkt makkelijk weg te spoelen, vooral als het heet is, maar het stolt zodra het afkoelt en vormt een dikke vetlaag aan de binnenkant van je leidingen. Dit zorgt niet alleen voor verstoppingen, maar brengt vaak ook een vieze geur met zich mee die je keuken in kruipt.

Rijstkorrels

Restjes rijst die tijdens de afwas in de gootsteen belanden, kunnen je leidingen ernstig verstoppen. Rijst heeft een sterke waterabsorberende werking en zwelt tot vier keer zijn grootte. Gevolg? Een kleverige massa die zich vastzet in je afvoer. Gooi achtergebleven rijstkorrels – gekookt en ongekookt – gewoon in de prullenbak.

Eierschalen

Dun en broos als ze zijn, kunnen eierschalen toch een hardnekkig probleem veroorzaken in je leidingen. Door het membraan aan de binnenkant blijven de schalen plakken, vooral als ze nat worden, waardoor andere afvalresten gemakkelijk blijven hangen en de afvoer verstopt raakt. Het beste is om ze direct in de afvalbak te gooien.

Vezelige groenten

Aardappelschillen, wortelschillen, stukjes maïs en asperges zijn erg vezelig en lossen niet op in water. In plaats daarvan blijven ze in de afvoer hangen, waar ze zich kunnen ophopen en voor verstoppingen zullen zorgen. Gooi deze groenteresten liever in de prullenbak of op de composthoop.

Verf

Heb je wat verf over na een doe-het-zelf-projectje? Giet dit restje vooral niet door de afvoer. Verf, vooral olieverf, hecht zich aan de binnenkant van leidingen en hardt uit, wat verstoppingen in de hand werkt. Zelfs het afspoelen van je kwasten kan al voor problemen zorgen.

Tip: lever restjes olieverf en gebruikte verfkwasten in bij een lokaal inleverpunt voor chemisch afval

Samengevat: je afvoer kan veel aan, maar gebruik hem niet als vuilnisbak. Zo bespaar je jezelf een hoop gedoe met verstopte leidingen!