Wat is die prijsvechter op het spoor? GoVolta uitgelegd

Een treinticket naar Berlijn voor 10 euro klinkt als een stunt, maar achter die belofte zit een serieuze poging om budgetreizen per spoor net zo gewoon te maken als prijsvechten in de luchtvaart. GoVolta positioneert zich als de eerste Nederlandse prijsvechter op internationale treinroutes en wil reizigers verleiden die vooral op prijs letten, ook als dat betekent dat de reis wat langer duurt en het comfort soberder is.

Wat wordt bedoeld met een prijsvechter op de trein?

Met een prijsvechter op het spoor wordt een treinmaatschappij bedoeld die werkt volgens een low-costmodel: lage instapprijzen, aanvullende toeslagen voor extra’s en een scherp onderscheid tussen basisvervoer en comfort. In de reportage van de Volkskrant blijkt dat GoVolta dat model toepast met dynamische tarieven, betaalde stoelreserveringen, extra kosten voor meer bagage en een duurdere comfortklasse.

Dat model lijkt sterk op budgetluchtvaartmaatschappijen. De bodemprijs van 10 euro bestaat, maar is niet de standaardprijs voor iedere reiziger of iedere rit. De verslaggever betaalde bijvoorbeeld 70 euro voor een retourticket in economy, plus 12,50 euro voor stoelreservering, terwijl een reiziger via acties van Kruidvat, Hema of VakantieVeilingen soms veel goedkoper uit was.

Wie is GoVolta?

GoVolta is een Nederlandse spoorstart-up die in maart 2026 zijn eerste rit naar Berlijn liet vertrekken. Volgens de reportage konden de treinen pas gaan rijden nadat de oprichters zelf 2 miljoen euro hadden ingebracht en er ook steun kwam van strategische partners, waarna afgeschreven Belgische rijtuigen uit 1987 zijn gekocht en opgeknapt.

De onderneming wil opereren in de open internationale spoormarkt. Dat betekent dat vervoerders op zulke trajecten voor eigen rekening en risico rijden, zonder overheidssubsidie, zolang zij toegang tot het spoor en geschikt materieel kunnen regelen. Juist dat materieel is volgens de Volkskrant een van de grootste drempels, omdat alleen al het leasen van een locomotief tienduizenden euro’s per maand kost.

Hoe ziet de reis eruit?

De charme van GoVolta zit voor een deel in het vintage karakter van de trein, maar dat is tegelijk ook de beperking. De rijtuigen zijn bijna veertig jaar oud, hebben geen airconditioning, geen stopcontacten en op het moment van de reportage ook nog geen catering aan boord, waardoor reizigers vooraf het advies kregen om zelf water, eten, een powerbank en bij warm weer zelfs een handventilator mee te nemen.

Voor sommige reizigers maakt dat de ervaring juist avontuurlijk of nostalgisch. Anderen vinden het comfort onder de maat, zeker bij zomerse temperaturen die in de coupé tijdens de heen- en terugreis opliepen tot ongeveer 32 graden. Daarmee is de kern van het product meteen duidelijk: goedkoop reizen staat boven luxe reizen.

Waarom trekt het toch reizigers?

De lage prijs opent een markt voor mensen die anders misschien niet snel de trein naar Berlijn zouden boeken. In de reportage komen studenten, festivalgangers, gezinnen en koopjesjagers aan het woord die hun tickets onder meer via kortingsacties vonden en de rit vooral beoordelen als “spotgoedkoop” of “prima voor dat geld”.

Ook speelt mee dat treinreizen voor sommige mensen praktischer of aantrekkelijker voelt dan vliegen of met de auto naar een grote stad rijden. De extra ruimte ten opzichte van een vliegtuig en het idee van een ontspannen, betaalbare stedentrip maken het concept aantrekkelijk, zeker voor prijsbewuste reizigers die comfortverlies accepteren.

Waar zit de kritiek?

De zwakke plek van een prijsvechter op het spoor is niet alleen comfort, maar vooral communicatie bij verstoringen. De Volkskrant beschrijft klachten van reizigers over vertragingen, onduidelijke informatie, wijzigingen in de dienstregeling en extra kosten voor vervangend vervoer of hotelovernachtingen. Op Trustpilot verschenen kort na de start dan ook veel scherpe recensies over juist die punten.

Tijdens de terugreis in de reportage liep de trein door problemen op het Duitse spoornetwerk fors vertraging op en strandden passagiers urenlang op station Bohmte. Het probleem lag volgens de krant buiten GoVolta, maar juist in zulke situaties wordt zichtbaar hoe kwetsbaar een nieuwe budgetvervoerder is wanneer de informatievoorziening hapert.

Kan dit model werken?

Volgens GoVolta-oprichter Hessel Winkelman zijn de treinen naar Berlijn gemiddeld voor ongeveer 70 procent gevuld en arriveert circa 90 procent op tijd. Ook meldt de onderneming dat inmiddels meer dan 90 duizend tickets zijn verkocht en dat later in 2026 Parijs moet volgen.

Tegelijk laat de reportage zien dat groei alleen houdbaar is als de basisdienst betrouwbaarder wordt. GoVolta werkt daarom aan betere training van servicepersoneel, een app met actuele reisinformatie en vervanging van de verouderde intercom, terwijl via crowdfunding geld wordt opgehaald voor een restauratierijtuig met airconditioning. ]