Uitermark: herdenking beschermen tegen demonstratie 'ingewikkeld'

DEN HAAG (ANP) - Herdenkingen beschermen tegen verstoringen door demonstraties is een "ingewikkelde puzzel", zei minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken) in een debat over het demonstratierecht. In de Kamer gaan stemmen op om bijvoorbeeld strenger op te treden tegen demonstraties rond 4 mei-herdenkingen, maar daar gaat de minister niet direct in mee.

Zo kunnen burgemeesters al zwaardere eisen stellen aan demonstraties bij herdenkingsplekken, zei Uitermark. Het idee om herdenkingen voor sommige demonstraties te laten gaan, roept bij haar de vraag op: "Wie bepaalt dan of iets een herdenking is?" Ze vermoedt dat iemand met die macht demonstraties kan uitkiezen op basis van hun inhoud, terwijl alle demonstraties voor de wet gelijk zouden moeten zijn.

Uitermark wil met burgemeesters in gesprek om te kijken of richtlijnen over demonstraties moeten worden aangescherpt. De minister wil kijken "hoe we de waardigheid en stilte van een herdenking meer gewicht kunnen toekennen", zei ze. Tegelijkertijd vindt er nog onderzoek plaats naar het demonstratierecht in Nederland, en Uitermark wil de uitslag afwachten voordat ze voor een eventuele wetswijziging kiest.