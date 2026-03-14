Uitgeweken Cubanen hopen op terugkeer en handel in Cuba

MIAMI (ANP) - De Cubaanse regering zou volgens bronnen van de Miami Herald komende week economische hervormingen invoeren waarmee uitgeweken Cubanen of hun nakomelingen kunnen investeren in kleine ondernemingen en daar ook eigenaar van kunnen worden.

De Cubaanse regering van president Miguel Díaz-Canel staat onder enorme druk van zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump, die het eiland bedreigt en aanvoer van brandstof blokkeert.

Vooral in Florida heerst onder de vele Cubaanse Amerikanen de hoop dat het communisme op zijn laatste benen loopt. "De terugkeer van de Cubaanse diaspora staat voor de deur", zei een bron van de Miami Herald. Bijna twee derde van de Cubaanse Amerikanen, ongeveer 1,6 miljoen mensen, woont in Florida, de meesten in en rond de metropool Miami.

Vastgelopen economie

Cuba en de VS zijn in gesprek geweest, bevestigde vrijdag het Cubaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Trump, die begin dit jaar de radicaal-linkse president van Venezuela uitschakelde, aast nu op het sinds 1959 communistische Cuba. Los van Trumps dreigementen was de Cubaanse economie volkomen vastgelopen. Het wegvallen van de gulle steun van de toenmalige Sovjet-Unie eind jaren tachtig was het begin van het economische einde van het eiland waar vrij ondernemen een vloek was.

Het communistische regime heeft eerder wetgeving gemaakt om particulieren ruimte te geven met ondernemingen die deels van de staat, deels van particulieren zijn. De regering zoekt manieren de vastgelopen economie weer draaiende te krijgen met particulier initiatief. Zo is er een project voor Micro-, Klein- en Middenbedrijf (Mipymes) waar Cubanen kunnen ondernemen. Dit zou mogelijk worden opengesteld voor Cubanen in het buitenland.

Díaz-Canel erkende vrijdag op een persconferentie dat de uittocht van Cubanen een probleem is geworden: "Op dit terrein, de relatie met Cubanen in het buitenland, ligt een van de belangrijkste zaken die we moeten doen. Het aantal Cubanen dat in het buitenland woont en er blijft wonen, groeit. Het is onze verantwoordelijkheid als regering ze terug te verwelkomen, naar ze te luisteren, ze te helpen en ze ruimte te bieden om aan de economische en sociale ontwikkeling deel te nemen."