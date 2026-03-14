Twee Indiase olietankers passeren Straat van Hormuz

NEW DELHI (AFP/AFP) - Twee olietankers die onder Indiase vlag varen zijn zaterdagochtend zonder problemen de Straat van Hormuz richting Indische Oceaan doorgevaren. De Indiase autoriteiten op het gebied van havens en scheepvaart hebben dit meegedeeld.

Het scheepvaartverkeer tussen Iran en Oman in de straat die 50 kilometer breed is ter hoogte van het Omaanse gouvernement Musandam, ligt vrijwel stil sinds de Amerikanen en Israëli's 28 februari begonnen zijn Iran aan te vallen. De Iraanse Revolutionaire Garde belaagt schepen en de regering in Teheran zegt dat de zeestraat gesloten blijft.

De Indiase en Iraanse ministers van Buitenlandse Zaken hebben elkaar naar verluidt over de Indiase schepen gesproken en Iran zou hebben ingestemd met het vertrek van de olietankers uit de Perzische Golf. Het is niet bekend wat er met de overige Indiase schepen of schepen die onder Indiase vlag varen gaat gebeuren. Het zou gaan om zeker tien vaartuigen die olie, LPG of LNG vervoeren.