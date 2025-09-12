Nederlanders iets minder voorzichtig met geld uitgeven, denkt ING

AMSTERDAM (ANP) - Nederlandse consumenten blijven in de tweede helft van dit jaar voorzichtig met geld uitgeven, maar iets minder dan in de eerste helft. Volgend jaar gaan mensen meer besteden, verwacht ING Research.

Consumenten zijn terughoudender vanwege de verwachting dat de inflatie hoog blijft. Volgens de bank kan dit ertoe leiden dat mensen zich zorgen maken over hun toekomstige koopkracht en uit voorzorg meer geld opzijzetten. Ook de handelsonrust die de Amerikaanse president Donald Trump eerder veroorzaakte, zorgde voor meer onzekerheid onder consumenten, waardoor ze minder makkelijk aankopen doen.

Mogelijk laten consumenten de onzekerheid door de handelsonrust in de tweede helft van 2025 iets meer achter zich, aldus ING Research. Maar recente politieke ontwikkelingen in Nederland en de twijfel of bepaalde importheffingen juridisch geldig zijn, kunnen de onzekerheid weer wat aanwakkeren, vreest de bank.

Nederlanders zijn wel minder onzeker geworden over hun financiële situatie en verwachten iets minder hoge inflatie. De bank denkt dat consumenten in de tweede jaarhelft geleidelijk wat minder voorzichtig worden en dat de consumptie van huishoudens met 0,3 procent per kwartaal stijgt. Daarmee blijft de groei "historisch gezien nog wel aan de magere kant". ING Research denkt dat consumenten in 2026 een grotere bijdrage aan de economische groei leveren.