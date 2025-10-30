ECONOMIE
Uitslag cruciale briefstemmen laat nog dagen op zich wachten

Samenleving
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 13:13
anp301025174 1
DEN HAAG (ANP) - De verkiezingsuitslagen van Nederlanders die hun stem vanuit het buitenland hebben uitgebracht, worden op zijn vroegst maandagavond verwacht. Een woordvoerster van de gemeente Den Haag laat dat weten. De stemmen kunnen doorslaggevend zijn voor welke partij de grootste wordt: D66 of PVV. Den Haag is verantwoordelijk voor het verwerken van deze stemmen.
Het tellen is begonnen, maar kan pas maandag worden afgerond, omdat tot en met die dag stemmen binnen kunnen komen die zijn doorgestuurd door ambassades en consulaten. Wie zelf het stembiljet naar Den Haag stuurde, moest ervoor zorgen dat het op verkiezingsdag om 15.00 uur binnen was.
Officieel wordt de uitslag van de briefstemmen dinsdag vastgesteld, maar mogelijk kan Den Haag dus de avond daarvoor al cijfers melden. De gemeente verwacht dat het om circa 90.000 stemmen gaat. Het verschil tussen de partijen van Rob Jetten en Geert Wilders bedraagt op de dag na de verkiezingen slechts enkele duizenden stemmen.
