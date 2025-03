Wet onlinetoegankelijkheid oorlogsarchief in internetconsultatie

DEN HAAG (ANP) - Het wetsvoorstel waarmee het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) volledig online toegankelijk moet worden, is maandag in internetconsultatie gegaan, meldt de woordvoerder van minister Eppo Bruins (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Iedereen kan tot 28 april een mening geven over het voorstel, dat moet zorgen voor een balans "tussen het belang van de bescherming van persoonsgegevens en het belang van toegang tot overheidsinformatie en cultureel erfgoed".

Het beladen oorlogsarchief, met dossiers van zo'n 425.000 mensen die na de Tweede Wereldoorlog zijn onderzocht op collaboratie, zou begin dit jaar volledig openbaar en deels digitaal doorzoekbaar worden voor iedereen. Maar dat ging niet door na een waarschuwing van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over privacyrisico's.

"Het is van groot belang dat nabestaanden van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog meer informatie kunnen vinden over het lot van hun dierbaren. Daarnaast wil ik een impuls geven aan onderzoek naar en educatie over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. De ooggetuigen zijn er straks niet meer: dan moet het erfgoed het verhaal vertellen", aldus Bruins.

Tussenoplossing

Tot de wetswijziging er is, zet Bruins in op een tussenoplossing. Mensen met een onderzoeksbelang, zoals nabestaanden, kunnen waarschijnlijk in het tweede kwartaal van dit jaar de tot nu toe gescande dossiers digitaal inzien in de studiezaal van het Nationaal Archief (NA). Het gaat tot dusver om een derde van het oorlogsarchief. De wens is om dit ook bij studiezalen van regionale archieven mogelijk te maken.

Dossiers uit het papieren oorlogsarchief kunnen wel al op aanvraag en onder voorwaarden worden ingezien in de studiezaal van het NA. Er mogen bijvoorbeeld geen foto's worden gemaakt van de documenten.