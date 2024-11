Uitspraak in zaak over liquidatie Zaandam na eis levenslang

AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank in Amsterdam doet dinsdag uitspraak in de zaak tegen twee mannen die worden verdacht van de liquidatie van de crimineel Lucas Boom (43). Dat gebeurde voor de ogen van tientallen basisschoolleerlingen naast een schoolplein in Zaandam. Het Openbaar Ministerie heeft in september levenslang geëist tegen de vermeende schutter Quio C en 16,5 jaar cel tegen medeverdachte Genaro L. Volgens het OM was L. onder meer nauw betrokken bij voorverkenningen en is hij medepleger van de moord.

Op 9 juni 2015 werden op klaarlichte dag in Zaandam 38 kogels afgevuurd met vermoedelijk twee automatische wapens. In de straat lagen tientallen hulzen en raakten geparkeerde auto's beschadigd. Boom, die net zijn zoontje naar school had gebracht, zou 25 keer zijn geraakt. De schutters vluchtten in een bestelbus die brandend werd teruggevonden in Amsterdam-Noord.

De twee ontkennende verdachten L. en C. kregen eerder al hoge celstraffen opgelegd van 13,5 en twintig jaar, voor de mislukte moordaanslag op de Amsterdamse crimineel Peter 'Pjotr' R. in Diemen in november 2015. Ze zouden volgens het hof deel hebben uitgemaakt van een moordcommando. De verdachten waren in 2015 ook al voor betrokkenheid bij de moord op Boom aangehouden, maar het kwam destijds niet tot een strafzaak. Het onderzoek werd in 2021 heropend na een verklaring van een tweede anonieme getuige.

De zaak van een derde verdachte Randall D. loopt nog in hoger beroep. D. zit een gevangenisstraf van 29,5 jaar uit voor de zogeheten vergismoord op de 17-jarige stagiair Mohamed Bouchikhi in januari 2018 in het Amsterdamse buurthuis in de buurt Wittenburg. De rechtbank sprak D. vrij van de liquidatie van Boom, bij gebrek aan doorslaggevend bewijs.