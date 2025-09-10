Uitstoot broeikasgassen daalt volgens CBS weer na eerdere toename

De uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen is in het tweede kwartaal van dit jaar met ruim 3 procent afgenomen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Vooral in de industrie gingen minder broeikasgassen de lucht in (min 8 procent), rapporteert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de eerste drie maanden van 2025 ging de uitstoot nog omhoog. Dat was vooral te wijten aan de elektriciteitssector, die bij gebrek aan wind meer steenkool verbrandde om stroom op te wekken.

Nederland heeft wettelijk vastgelegd dat de uitstoot in 2030 zeker 55 procent lager moet zijn dan in 1990. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), dat de uitstootcijfers regelmatig doorrekent, zag dat klimaatdoel onder het laatste kabinet-Rutte binnen bereik komen. Het kabinet-Schoof nam gas terug met klimaatbeleid, waardoor het behalen van het doel voor 2030 weer "heel onwaarschijnlijk" werd.

Volgende week dinsdag (Prinsjesdag) wordt de laatste stand van zaken duidelijk. Dan publiceert het PBL de nieuwe Klimaat- en Energieverkenning (KEV). Daarin zijn ook enkele aanvullende maatregelen meegenomen die klimaatminister Sophie Hermans eerder dit jaar aankondigde. Het gaat bijvoorbeeld om het iets verzachten van de wegenbelasting voor elektrische auto's. Ook trok Hermans 500 miljoen euro uit om de energie-intensieve industrie nog drie jaar te compenseren voor hoge stroomkosten.

Gebouwde omgeving

De elektriciteitssector stootte ook in het tweede kwartaal meer CO2 uit dan een jaar eerder: 9 procent. Dat verschil was wel minder groot dan in het eerste kwartaal, toen het CBS de uitstoot van de sector met 40 procent zag stijgen.

Procentueel daalde de uitstoot het hardst in de gebouwde omgeving. Doordat het in april warm was voor de tijd van het jaar, was minder aardgas nodig voor het verwarmen van huizen en kantoren.