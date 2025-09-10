ECONOMIE
Godfather van AI zegt dat zijn creatie op het punt staat om massale werkloosheid te veroorzaken

Wetenschap
door Gerard Driehuis
woensdag, 10 september 2025 om 6:29
Een van de meest vooraanstaande pioniers op het gebied van kunstmatige intelligentie heeft sombere voorspellingen over wat de technologie die hij heeft gecreëerd binnenkort voor de mensheid zal betekenen.
Geoffrey Hinton, de Nobelprijswinnende wetenschapper wiens werk op het gebied van neurale netwerken hem de titel “Godfather van AI” opleverde, zegt in een interview met de Financial Times dat tech-CEO's die positieve resultaten voor de toekomst van AI prediken, zichzelf en anderen voor de gek houden.
“Wat er in werkelijkheid gaat gebeuren, is dat rijke mensen AI gaan gebruiken om werknemers te vervangen”, vertelde Hinton aan de FT. “Dat zal leiden tot massale werkloosheid en een enorme stijging van de winsten. Het zal een paar mensen veel rijker maken en de meeste mensen armer.”
“Dat is niet de schuld van AI”, vervolgde hij. “Dat is het kapitalistische systeem.”
De voormalige teamleider van Google Brain, die het bedrijf in 2023 verliet en ijzingwekkende voorspellingen begon te doen over de toekomst van AI, gaf geen schatting wanneer deze verschuiving zou plaatsvinden. 
Hoewel Sam Altman, CEO van OpenAI, en zijn medestanders, zoals de FT opmerkt, hebben voorgesteld om een universeel basisinkomen (UBI) in te voeren om de door AI veroorzaakte werkloosheid tegen te gaan, beweerde Hinton dat een dergelijke kunstgrepen “geen oplossing biedt voor de menselijke waardigheid” en het verlies van zingeving dat mensen kunnen ervaren zonder werk.
Hoewel er geen tijdschema voor deze banenarmageddon werd gegeven, noemde Hinton wel data voor een andere aanstaande AI-revolutie: wanneer de technologie superintelligent zou kunnen worden en zelfs de slimste mensen zou kunnen overtreffen.
‘Waarom zouden [jongere mensen] positief blijven?’
“Veel wetenschappers zijn het eens over een periode van vijf tot twintig jaar”, zei hij. “Dat is de beste gok.”
Net als de meeste van zijn collega's in de AI-wereld beschouwt Hinton superintelligentie als onvermijdelijk. Toen hem werd gevraagd hoe jongere generaties positief kunnen blijven in het licht van een dergelijke snel naderende paradigmaverschuiving, verwierp hij oproepen tot kalm afwachten.
“Ik ben geneigd te zeggen: ‘Waarom zouden [jongere mensen] positief blijven?’”, mijmerde hij. “Misschien zouden ze meer doen als ze niet zo positief waren.”
“Stel dat er een invasie van buitenaardse wezens zou plaatsvinden die je met een telescoop zou kunnen zien aankomen over tien jaar, zou je dan zeggen: ‘Hoe blijven we positief?’ Nee, je zou zeggen: ‘Hoe gaan we dit in vredesnaam aanpakken?’”, vervolgde Hinton. “Als positief blijven betekent doen alsof het niet gaat gebeuren, dan moeten mensen niet positief blijven.”
Ondanks dat hij zulke angstaanjagende vooruitzichten beschrijft, is Hinton zelf klaar om te vertrekken van de aarde. Hij is 77.

