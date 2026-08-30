Uitvaart Noorse koning Harald is op 9 september

OSLO (ANP) - De uitvaart van de vrijdag overleden koning Harald van Noorwegen vindt plaats op woensdag 9 september. Het afscheid vindt plaats in de Dom van Oslo, maakte het paleis zondag bekend. De dienst wordt geleid door de leider van de Noorse Kerk, Olav Fykse Tveit.

Eerder op zondag werd duidelijk dat het publieke afscheid dinsdag begint. Mensen die persoonlijk afscheid willen nemen van de voormalige koning kunnen tot de dag van de uitvaart langs de kist lopen in de paleiskapel.

Bij de uitvaart zijn naar verwachting talloze gasten uit de hele wereld aanwezig. Wie er precies naar Oslo komen, is nog niet bekend. Er zullen uitnodigingen worden verstuurd naar staatshoofden en afgevaardigden van monarchieën. Er wordt in ieder geval rekening gehouden met de eventuele komst van de Amerikaanse president Donald Trump of zijn vicepresident JD Vance.