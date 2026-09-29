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Uitzonderlijk zonnig jaar met 1825 zonuren tot nu toe

Samenleving
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 9:35
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HOUTEN (ANP) - 2026 is een bijzonder zonnig jaar. De zon heeft in de eerste negen maanden 1825 uur geschenen. Volgens Weeronline is dat meer dan gemiddeld in een heel jaar. Normaal gesproken worden in een jaar tijd gemiddeld 1824 zonuren geteld.
Alle maanden behalve februari verliepen dit jaar zonniger dan normaal. Met name maart, april en juli waren uitzonderlijk zonnig met tot 40 procent meer zonuren dan gemiddeld. Naar verwachting wordt ook september zonniger dan gemiddeld.
Als de lijn in de laatste drie maanden van het jaar doorzet, kan 2026 in de top 5 van zonnigste jaren eindigen. Het zonnigste jaar ooit gemeten was 2022. Toen scheen de zon 2233 uur.
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