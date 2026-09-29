Dreumes door ouders vergeten en overleden in auto bij lagere school

Het meisje zat een hele dag in de geparkeerde wagen. Pas ’s avonds werd ze gevonden.

Een meisje van anderhalf jaar oud is afgelopen vrijdag overleden in het Vlaams-Brabantse Bertem, vlakbij Leuven. Ze zat een hele dag in de auto, omdat haar ouders haar vergeten waren.

Dat schrijft de Belgische omroep VRT. Het Openbaar Ministerie van Leuven bevestigt dit aan Nieuwsblad. Volgens het OM zou een van de ouders het meisje ’s ochtends naar de kinderopvang brengen, maar vergat die dat ze in de auto zat. De wagen stond geparkeerd bij GBS ’t Zonneveld, de basisschool van het oudste kind van het gezin.

Gereanimeerd

Pas ’s avonds werd het kindje gevonden. Ze werd nog gereanimeerd en overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven, maar het mocht niet meer baten.

Het OM onderzoekt de precieze omstandigheden van het overlijden. Ook het exacte tijdstip waarop het meisje werd ontdekt, is nog niet bekend. Vandaag is een een autopsie uitgevoerd.

Opvang op school

Burgemeester Joël Vander Elst (Plus) bevestigde de feiten. “Ik kan nog niet veel zeggen over de kwestie, omdat het allemaal delicaat is en het OM nog bezig is met het onderzoek. Ik weet dat er maandag een autopsie wordt uitgevoerd. We bekijken intussen samen met gemeentelijke basisschool ’t Zonneveld, waar het zusje in het eerste leerjaar zit, hoe de leerlingen en leerkrachten kunnen worden opgevangen en begeleid.”