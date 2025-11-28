ECONOMIE
Je kunt nu vergeten jeugdherinneringen terughalen met digitaal filter

psychologie
door Pieter Immerzeel
vrijdag, 28 november 2025 om 13:20
ANP-489342380
We herinneren ons vaak nog maar weinig van onze prille jeugd. Hoe je je voelde, wat je precies deed toen je pak-hem-beet 8 was? Geen idee. Cambridge-onderzoekers hebben nu echter een interessante manier gevonden om meer van die jeugdherinneringen terug te halen.
Dat deden ze door proefpersonen bewegende beelden te laten zien van hun jongere gezicht. Met behulp van digitale filters zag hun hoofd er weer net zo uit alsof ze bijvoorbeeld 8 waren. Als ze hun eigen hoofd bewogen, bewoog het jonge hoofd mee. Zo werden de hersenen gefopt, is het idee: die waanden zich weer even echt 8.
Na de beelden vroegen onderzoekers naar jeugdherinneringen van de deelnemers en die bleken verrassend levendig. Ze konden veel meer details vertellen uit hun kindertijd dan de controlegroep.
"Toen onze jeugdherinneringen ontstonden, hadden we een ander lichaam. Dus vroegen we ons af: als we mensen aspecten van dat eerdere lichaam weer kunnen laten ervaren, kunnen we hen dan helpen herinneringen uit die periode terug te halen?” legt professor Jane Aspell uit.
En dat bleek dus te kunnen. Het is misschien zelfs mogelijk om herinneringen op te halen uit de tijd voor je vierde levensjaar, waarvan je normaal gesproken niets meer weet. Ook kan het mensen met geheugenverlies helpen. "In de toekomst zou het zelfs mogelijk zijn om deze illusie aan te passen voor mensen met geheugenproblemen, zodat zij makkelijker herinneringen kunnen terughalen”, aldus Aspell.
Bron: Metro

