Zaak tegen Turkse oppositie verder in oktober

ANKARA (ANP/AFP/RTR) - Een rechtszaak die grote gevolgen kan hebben voor de Turkse oppositie gaat op 24 oktober verder. Dat besloot de rechtbank in Ankara maandag. Voorman Özgür Özel van oppositiepartij CHP riskeert uit zijn functie te worden gezet vanwege beschuldigingen van onregelmatigheden op het partijcongres waar hij tot leider is verkozen.

De zaak ligt erg gevoelig in Turkije en wordt door Özel omschreven als politiek gemotiveerd. Medestanders gingen op de vooravond van het proces massaal de straat op in de hoofdstad. De kleine rechtszaal was maandagochtend afgeladen met journalisten en advocaten. Een van de advocaten van de CHP vroeg om een grotere ruimte en wees de rechter erop dat "miljoenen mensen" de zaak volgen.

De rechtszaak draait om de vraag of de uitslag van het partijcongres uit 2023 teruggedraaid moet worden. Özel versloeg toen partijleider Kemal Kilicdaroglu, die de presidentsverkiezingen had verloren van zittend president Recep Tayyip Erdogan.