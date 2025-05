UNICEF: kinderen en jongeren voor verbod sociale media

DEN HAAG (ANP) - Kinderen en jongeren in Nederland zijn voor een leeftijdsgrens voor sociale media. UNICEF Nederland vroeg ruim 1000 kinderen en jongeren (10-18 jaar) in Nederland naar hun ervaringen met sociale media, van wie 69 procent aangaf voor een socialemediaverbod te zijn.

Op basis van de representatieve peiling blijkt volgens UNICEF ook dat meer dan de helft van de ondervraagden zich online onvoldoende beschermd voelt. Geen enkel platform doet voldoende om hen te beschermen, vinden de kinderen en jongeren.

Maar liefst 88 procent van de ondervraagden gebruikt elke dag sociale media, meisjes vaker dan jongens (93 procent tegen 84 procent). Op de vraag of zij voor of tegen een verbod op sociale media zijn, antwoordde 69 procent daar voor te zijn. Veelgenoemde redenen zijn dat ze vinden dat sociale media verslavend, onveilig en schadelijk zijn en een negatieve impact hebben op hun mentale welzijn.

Over op welke leeftijd een verbod zou moeten ingaan, verschillen kinderen van mening. 28 procent vindt dat het moet gelden voor kinderen tot twaalf jaar. Een respondent merkte op dat kinderen onder die leeftijd "nog gewoon moeten buitenspelen in plaats van op hun telefoon zitten".

"Dit is een heel duidelijke oproep vanuit kinderen en jongeren zelf voor betere online bescherming", stelt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. "Ze vragen om maatregelen, zoals een socialemediaverbod tot een bepaalde leeftijd maar ook om meer bescherming tegen eindeloos scrollen. Deze oproepen moeten we heel serieus nemen."

Van de 31 procent die zegt geen verbod op sociale media te willen, vinden veel ondervraagden dat het ieders eigen verantwoordelijkheid is. Ook geloven ze niet dat een verbod werkt of denken ze dat een verbod makkelijk te omzeilen is.

De resultaten zijn volgens de organisatie gewogen op basis van leeftijd, geslacht, sociale klasse van het huishouden en regio. De uitkomsten worden aangeboden aan leden van de Tweede Kamer.